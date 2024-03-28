Васиченко Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1981
Сын: Васиченко Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Плотникова Нина Кузьминична
Рождение ребёнка
04.09.1987
Сын: Васиченко Игорь Анатольевич
Мать ребёнка: Плотникова Нина Кузьминична