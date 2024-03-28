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Васиченко Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.?

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Нина Кузьминична

Рождение ребёнка
30.10.1981

Сын: Васиченко Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Плотникова Нина Кузьминична

Рождение ребёнка
04.09.1987

Сын: Васиченко Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Плотникова Нина Кузьминична

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