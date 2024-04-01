Пряшин Дмитрий Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сердюк Вера
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1939
Дочь: Хилько Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: Едутова Мария Мартыновна
Рождение ребёнка
22.06.1955
Сын: Пряшин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Пряшина (Холодницкая) Анастасия Илларионовна
Смерть
1990