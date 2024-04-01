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Пряшин Дмитрий Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Пряшин Родион Павлович

Мать: Пряшина (Бакланская) Анна Иссаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сердюк Вера

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пряшина (Холодницкая) Анастасия Илларионовна

Рождение ребёнка
13.12.1939

Дочь: Хилько Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Едутова Мария Мартыновна

Рождение ребёнка
22.06.1955

Сын: Пряшин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Пряшина (Холодницкая) Анастасия Илларионовна

Смерть
1990

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