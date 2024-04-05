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Гуринов Андрей Захарович

Место рождения

д. Юхново

Дата рождения

18.08.1888

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1888

Отец: Гуринов Захарий Онисимович (Анисимович)

Мать: Гуринова (Захарченкова) Марфа Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуринова Меланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуринова Меланья

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Рождение ребёнка
22.02.1923

Сын: Гуринов Захар Андреевич

Мать ребёнка: Гуринова Олимпиада

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Сугоняко (Гуринова) Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Гуринова Олимпиада

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуринова (Ильяная) Александра Васильевна

Смерть
1960

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