Гуринов Андрей Захарович
Место рожденияд. Юхново
Дата рождения18.08.1888
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуринова Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуринова Меланья
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Рождение ребёнка
22.02.1923
Мать ребёнка: Гуринова Олимпиада
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Сугоняко (Гуринова) Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Гуринова Олимпиада
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуринова (Ильяная) Александра Васильевна
Смерть
1960