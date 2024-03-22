Анна Федорова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794
Бракосочетание
?.02.1818
Муж: Борис Харлампиев
Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинка крестьянский сын Борис Харлампиев 30-ти лет венчан Экономического ведомства деревни Селятино с крестьянской дочерью девицей Анной Феодоровной 23 лет первым брако... Показать все