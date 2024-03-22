Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федорова

Место рождения

Селятино, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Вычислено 1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Селятино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
?.02.1818

Муж: Борис Харлампиев

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинка крестьянский сын Борис Харлампиев 30-ти лет венчан Экономического ведомства деревни Селятино с крестьянской дочерью девицей Анной Феодоровной 23 лет первым брако... Показать все
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