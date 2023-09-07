Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жильцов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Жильцов Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жильцов Иван Семенович

Отец ребёнка: Жильцов Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жильцов Леонид Семенович

Отец ребёнка: Жильцов Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жильцов Николай Семенович

Отец ребёнка: Жильцов Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жильцов Егор Семенович

Отец ребёнка: Жильцов Семён

Новая Деревня, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
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