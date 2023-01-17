Birkle Eduard
Место рожденияRussland, Krim
Дата рождения26.08.1932
Дата смерти10.06.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Russland, Krim
Рождение ребёнка
15.06.1958
Сын: Birkle Waldemar
Мать ребёнка: Ida
Рождение ребёнка
27.03.1963
Дочь: Lang Helena
Мать ребёнка: Ida
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ida
Смерть
10.06.1987