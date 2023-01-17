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Birkle Eduard

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Место рождения

Russland, Krim

Дата рождения

26.08.1932

Дата смерти

10.06.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Russland, Krim
Рождение ребёнка
15.06.1958

Сын: Birkle Waldemar

Мать ребёнка: Ida

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
27.03.1963

Дочь: Lang Helena

Мать ребёнка: Ida

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ida

Смерть
10.06.1987
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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