Корноухова (дев.Григорьева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова (дев.Григорьева) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Слюнина (дев.Корноухова) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Корноухов Федор Михайлович

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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