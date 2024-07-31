Червякова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1845
Дата смерти09.11.1881
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845
Отец: Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Червяков Георгий
Отец ребёнка: Червяков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Червяков Сергей
Рождение ребёнка
Вычислено 1859
Сын: Червяков Андрей
Отец ребёнка: Червяков Сергей
Рождение ребёнка
17.10.1864
Сын: Червяков Лука
Отец ребёнка: Червяков Сергей
Рождение ребёнка
26.10.1867
Дочь: (Червяков) Прасковья
Отец ребёнка: Червяков Сергей
Рождение ребёнка
15.09.1871
Сын: Червяков Михаил
Отец ребёнка: Червяков Сергей
Рождение ребёнка
04.09.1878
Сын: Червяков Иосиф
Отец ребёнка: Червяков Сергей
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Сын: Червяков Петр
Отец ребёнка: Червяков Сергей
Смерть
09.11.1881