Червякова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червякова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1845

Дата смерти

09.11.1881

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1838 г.р.

Дети

Вычислено 1859 г.р.
1864 г.р.
1867 г.р.
1871 г.р.
1878 г.р.
Вычислено 1880 г.р.

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845

Отец: Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Червяков Георгий

Отец ребёнка: Червяков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червяков Сергей

Рождение ребёнка
Вычислено 1859

Сын: Червяков Андрей

Отец ребёнка: Червяков Сергей

Рождение ребёнка
17.10.1864

Сын: Червяков Лука

Отец ребёнка: Червяков Сергей

Рождение ребёнка
26.10.1867

Дочь: (Червяков) Прасковья

Отец ребёнка: Червяков Сергей

Рождение ребёнка
15.09.1871

Сын: Червяков Михаил

Отец ребёнка: Червяков Сергей

Рождение ребёнка
04.09.1878

Сын: Червяков Иосиф

Отец ребёнка: Червяков Сергей

Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Сын: Червяков Петр

Отец ребёнка: Червяков Сергей

Смерть
09.11.1881

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