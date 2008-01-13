Павлов Сергей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Сергей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1968

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1968

Отец: Павлов Юрий Григорьевич

Мать: Милютина Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
02.06.2000

Дочь: Павлова Валерия Сергеевна

Мать ребёнка: Малыгина Наталья Александровна

Рождение ребёнка
13.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малыгина Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

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