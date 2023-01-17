Охезин Иван Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охезин Иван Ананьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1781 ст.

Дата смерти

1848 ст.

Пол

Мужской

Отец

До 1781 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1787 г.р.

Дети

Вычислено 1810 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781 ст.

Отец: Охезин Ананий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Сын: Охезин Николай Иванович

Мать ребёнка: Охезина Степанида Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охезина Степанида Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1848 ст.
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