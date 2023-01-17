Охезин Иван Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1781 ст.
Дата смерти1848 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781 ст.
Отец: Охезин Ананий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Мать ребёнка: Охезина Степанида Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1848 ст.