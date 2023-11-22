Гарей
Место рожденияд. Подлубово Караидельский р-он, Башкирия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брат Тойбы
Мать ребёнка: Вторая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вторая жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котлубаева Тойба
Мать ребёнка: Мама Тойбы
Работа или профессия
Неизвестно
снабженец, сдавал яйца и т.п. в заготовки
Смерть
Неизвестно