Гарей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарей

Место рождения

д. Подлубово Караидельский р-он, Башкирия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Подлубово Караидельский р-он, Башкирия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брат Тойбы

Мать ребёнка: Вторая жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котлубаева Тойба

Мать ребёнка: Мама Тойбы

Работа или профессия
Неизвестно
снабженец, сдавал яйца и т.п. в заготовки
Смерть
Неизвестно
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