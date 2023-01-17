Курбатова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Курбатов Николай Александрович

Отец ребёнка: Курбатов Александр Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Зоя Александровна

Отец ребёнка: Курбатов Александр Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Юлия Александровна

Отец ребёнка: Курбатов Александр Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Курбатов Александр Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1901

Сын: Курбатов Петр Александрович

Отец ребёнка: Курбатов Александр Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Курбатов Александр Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.05.1906

Сын: Курбатов Николай Александрович

Отец ребёнка: Курбатов Александр Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1906

Сын: Курбатов Георгий Александрович

Отец ребёнка: Курбатов Александр Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Глафира Александровна

Отец ребёнка: Курбатов Александр Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.11.1915

Сын: Курбатов Герман Александрович

Отец ребёнка: Курбатов Александр Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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