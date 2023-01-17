Курбатова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Курбатов Николай Александрович
Отец ребёнка: Курбатов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Зоя Александровна
Отец ребёнка: Курбатов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Юлия Александровна
Отец ребёнка: Курбатов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Курбатов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Курбатов Петр Александрович
Отец ребёнка: Курбатов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Курбатов Александр Иванович
Рождение ребёнка
04.05.1906
Сын: Курбатов Николай Александрович
Отец ребёнка: Курбатов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Курбатов Георгий Александрович
Отец ребёнка: Курбатов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Глафира Александровна
Отец ребёнка: Курбатов Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1915
Сын: Курбатов Герман Александрович
Отец ребёнка: Курбатов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно