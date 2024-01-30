Быковский Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быковский Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быковский Степан Васильевич

Мать: Быковская Просковья Павловна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Быковская Анна Александровна

Мать ребёнка: Быковская Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
22.10.1929

Дочь: Борцова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Быковская Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Быковский Виктор Александрович

Мать ребёнка: Быковская Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Никитина Надежда Александровна

Мать ребёнка: Быковская Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быковский Николай Александрович

Мать ребёнка: Быковская Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быковский Александр Александрович

Мать ребёнка: Быковская Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быковский Александр Александрович

Мать ребёнка: Быковская Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быковская Нина Александровна

Мать ребёнка: Быковская Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Качкаева Мария Александровна

Мать ребёнка: Быковская Дарья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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