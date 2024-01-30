Быковский Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Быковская Анна Александровна
Мать ребёнка: Быковская Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.10.1929
Дочь: Борцова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Быковская Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Быковский Виктор Александрович
Мать ребёнка: Быковская Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Никитина Надежда Александровна
Мать ребёнка: Быковская Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быковский Николай Александрович
Мать ребёнка: Быковская Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быковский Александр Александрович
Мать ребёнка: Быковская Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быковский Александр Александрович
Мать ребёнка: Быковская Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быковская Нина Александровна
Мать ребёнка: Быковская Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Качкаева Мария Александровна
Мать ребёнка: Быковская Дарья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно