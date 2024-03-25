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Марков Егор

Место рождения

Остинское

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Марков Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Маркова Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Елизавета Егоровна

Мать ребёнка: Маркова Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Клавдия Егоровна

Мать ребёнка: Маркова Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Марков Сергей Егорович

Мать ребёнка: Маркова Евгения Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Евгения Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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