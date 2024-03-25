Марков Егор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Маркова Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Елизавета Егоровна
Мать ребёнка: Маркова Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Клавдия Егоровна
Мать ребёнка: Маркова Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Маркова Евгения Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно