Янгалычева (Габдеева) Амина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янгалычева (Габдеева) Амина

Место рождения

г. Агрыз

Дата рождения

1904

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Муж

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Габдеев Саетгарей

Мать: Габдеева ?

Бракосочетание
1923

Муж: Янгалычев Саид

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янгалычев Саид

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янгалычев Саид

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янгалычев Саид

Смерть
1985
Похороны
Неизвестно

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