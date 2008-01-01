Махмудоаа Румия Ахматзияевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмудоаа Румия Ахматзияевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1949

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1949

Отец: Махмудов Ахматзия Ахматжан

Мать: Зинникова Манзура Зафировна

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