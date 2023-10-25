Морозова Мария Васильева
Место рожденияд. Бекренево
Дата рождения22.06.1894 ст.
Дата смерти30.12.1894 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1894 ст.
д. Бекренево
Крещение
23.06.1894 ст.
Боровецкая Воскресенская церковь
Восприемницей при крещении была собственница д. Бекренево, крестьянская дочь, девица Александра Андреева Толстова
Смерть
30.12.1894 ст.
д. Бекренево
Умерла от кашля. Похоронена предположительно на кладбище у Воскресенской Боровецкой церкви.