Морозова Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Мария Васильева

Место рождения

д. Бекренево

Дата рождения

22.06.1894 ст.

Дата смерти

30.12.1894 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1894 ст.

Отец: Морозов Василий Фёдоров

Мать: Морозова Анна Александрова

д. Бекренево
Крещение
23.06.1894 ст.
Боровецкая Воскресенская церковь
Восприемницей при крещении была собственница д. Бекренево, крестьянская дочь, девица Александра Андреева Толстова
Смерть
30.12.1894 ст.
д. Бекренево
Умерла от кашля. Похоронена предположительно на кладбище у Воскресенской Боровецкой церкви.
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