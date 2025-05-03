Баскакова (Смирнова) Надежда Артемовна
женский, родилась 20.08.1903 ст., Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
умерла Неизвестно
ОтецСмирнов Артемий Михайлович1865 г.р.
МатьСмирнова Мария ГеоргиевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Баскаков Иван1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1903 ст.
Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
24.01.1925
Муж: Баскаков Иван
Смерть
Неизвестно