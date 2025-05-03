Баскакова (Смирнова) Надежда Артемовна 20.08.1903 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Баскакова (Смирнова) Надежда Артемовна

Автор
СП
Прокофьева С.

женский, родилась 20.08.1903 ст., Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

умерла Неизвестно

Отец
Смирнов Артемий Михайлович1865 г.р.
Мать
Смирнова Мария ГеоргиевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Баскаков Иван1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1903 ст.

Отец: Смирнов Артемий Михайлович

Мать: Смирнова Мария Георгиевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Бракосочетание
24.01.1925

Муж: Баскаков Иван

Смерть
Неизвестно

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