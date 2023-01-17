Бузяев Валентин Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.?
Дата смерти?.11.1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.?
Отец: Бузяева Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бузяева Любовь Петровна
Рождение ребёнка
09.03.1973
Дочь: Бузяева Надежда Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.11.1991