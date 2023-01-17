Бузяев Валентин Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузяев Валентин Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.?

Дата смерти

?.11.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.?

Отец: Бузяева Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бузяева Любовь Петровна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.03.1973

Дочь: Бузяева Надежда Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
?.11.1991
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