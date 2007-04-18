Строганов Анатолий Михайлович
Место рождениядеревня Урусобино Гав.- Посадский р-н Ивановской области
Дата рождения19.02.1933
Дата смерти18.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.04.2007
Похороны
20.04.2007