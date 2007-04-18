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Строганов Анатолий Михайлович

Место рождения

деревня Урусобино Гав.- Посадский р-н Ивановской области

Дата рождения

19.02.1933

Дата смерти

18.04.2007

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1933

Отец: Строганов Михаил Георгиевич (Егорович)

Мать: Строганова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.04.2007
Похороны
20.04.2007

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