Долгоруков Петр Иванович
Место рожденияПермская губерния, Кунгурский уезд,Филипповская волость с.Сороки
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Пермская губерния, Кунгурский уезд,Филипповская волость с.Сороки
Рождение ребёнка
25.12.1872
Сын: Долгоруков Василий Петрович
Мать ребёнка: Долгорукова Параскева Ермиловна
Пермская губерния,Кунгурский уезд, Филипповская волость д. Сороки
Смерть
Неизвестно