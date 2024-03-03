Долгоруков Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгоруков Петр Иванович

Долгоруков Петр Иванович

Место рождения

Пермская губерния, Кунгурский уезд,Филипповская волость с.Сороки

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Кунгурский уезд,Филипповская волость с.Сороки
Рождение ребёнка
25.12.1872

Сын: Долгоруков Василий Петрович

Мать ребёнка: Долгорукова Параскева Ермиловна

Пермская губерния,Кунгурский уезд, Филипповская волость д. Сороки
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close