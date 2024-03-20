(Weisse) Dorothea Elisabeth
Место рожденияTallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Дата рожденияОколо 03.09.1755
Дата смерти14.07.1757
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.09.1755
Отец: Weisse Johann Philipp
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Смерть
14.07.1757
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Похороны
Неизвестно
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia