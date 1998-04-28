Карасев Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1928
Дата смерти28.04.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карасева Ольга Николаевна
Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.1998
Похороны
Неизвестно
Никологорское старое кладбище, Vyaznikovsky District, Vladimirskaya Oblast, Russia