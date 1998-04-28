Карасев Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасев Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1928

Дата смерти

28.04.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карасева Ольга Николаевна

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карасева Ольга Николаевна

Смерть
28.04.1998
Похороны
Неизвестно
Никологорское старое кладбище, Vyaznikovsky District, Vladimirskaya Oblast, Russia
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