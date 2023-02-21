де Лазари (Ахвердова) Елизавета Александровна
Место рожденияКизляр, Дагестан, Российская империя
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти22.04.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Кизляр, Дагестан, Российская империя
Рождение ребёнка
21.04.1837
Сын: Де Лазари Николай Николаевич
Отец ребёнка: De Lazari Nikolai Dmitrievich
Смерть
22.04.1860
Симферополь, Крым, Российская империя