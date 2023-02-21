де Лазари (Ахвердова) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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де Лазари (Ахвердова) Елизавета Александровна

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Место рождения

Кизляр, Дагестан, Российская империя

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

22.04.1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Кизляр, Дагестан, Российская империя
Рождение ребёнка
21.04.1837

Сын: Де Лазари Николай Николаевич

Отец ребёнка: De Lazari Nikolai Dmitrievich

Смерть
22.04.1860
Симферополь, Крым, Российская империя
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