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Мухаметзян
Мухаметзян
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1809
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Нигматулла Мурсалимов
1776 г.р.
Мать
Хамида
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец:
Нигматулла Мурсалимов
Мать:
Хамида
Смерть
Неизвестно
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