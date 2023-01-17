Спесивцев Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1678
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678
Отец: Спесивцев Андрей Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Спесивцев Иван Большой Михайлович
Мать ребёнка: Спесивцева Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Спесивцев Иван Меньшой Михайлович
Мать ребёнка: Спесивцева Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спесивцева Пелагея
Смерть
Неизвестно