Яценко (Штельмах) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко (Штельмах) Александра Ивановна

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Место рождения

Село Большая Севостьяновка Христиновский район Киевская область Украинская ССР

Дата рождения

08.05.1929

Дата смерти

11.08.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яценко Иван Андреевич

Бракосочетание
28.07.1952

Муж: Яценко Иван Андреевич

Рождение ребёнка
07.12.1960

Дочь: Яценко (Яценко) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Яценко Иван Андреевич

Смерть
11.08.2006

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