Яценко (Штельмах) Александра Ивановна
Место рожденияСело Большая Севостьяновка Христиновский район Киевская область Украинская ССР
Дата рождения08.05.1929
Дата смерти11.08.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яценко Иван Андреевич
Бракосочетание
28.07.1952
Рождение ребёнка
07.12.1960
Дочь: Яценко (Яценко) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Яценко Иван Андреевич
Смерть
11.08.2006