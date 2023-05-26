Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
10.05.1893 ст.
Афанасьевская церковь 10.05.1893 Чермы крестьянин Хрисанф Филиппович Великих Лугов крестьянская дочь Мария Николаевна по жениху Чермы запасной ефрейтор Иван Макеев по жениху Калихновщины крестьян... Показать все
Поручитель
25.10.1902 ст.
Афанасьевская церковь 25.10.1902 Синьковщина крестьянин Михаил Яковлевич Чермы крестьянская дочь Анна Васильевна по жениху Калихновщины крестьянин Стефан Евстафьевич по жениху Калихновщины крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно