Исмагилова Муглифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исмагилов Зайнибашар
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Исмагилова) Шамсикамал
Отец ребёнка: Исмагилов Зайнибашар
Рождение ребёнка
1823
Сын: Исмагилов Гатаулла
Отец ребёнка: Исмагилов Зайнибашар
Смерть
До 1850
Причина смерти: Болезнь