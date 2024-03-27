Исмагилова Муглифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсмагилова Муглифа

Исмагилова Муглифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исмагилов Зайнибашар

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Исмагилова) Шамсикамал

Отец ребёнка: Исмагилов Зайнибашар

Рождение ребёнка
1823

Сын: Исмагилов Гатаулла

Отец ребёнка: Исмагилов Зайнибашар

Смерть
До 1850
Причина смерти: Болезнь

Мы используем куки для улучшения работы сайта.