Амелина Пелагея Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова (Амелина) Антонина Егоровна
Отец ребёнка: Амелин Егор Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амелина Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Амелин Егор Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амелина Анна Егоровна
Отец ребёнка: Амелин Егор Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Амелин Егор Никитович
Смерть
Неизвестно