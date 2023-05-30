Амелина Пелагея Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмелина Пелагея Кузьминична

Амелина Пелагея Кузьминична

Место рождения

Ившино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Ившино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова (Амелина) Антонина Егоровна

Отец ребёнка: Амелин Егор Никитович

Ившино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амелина Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Амелин Егор Никитович

Ившино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амелина Анна Егоровна

Отец ребёнка: Амелин Егор Никитович

Ившино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амелин Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Амелин Егор Никитович

Ившино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.