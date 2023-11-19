Ржанова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржанова Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржанов Александр

Рождение ребёнка
29.09.1985

Дочь: Целяева (Ржанова) Юлия

Отец ребёнка: Ржанов Александр

Рождение ребёнка
09.06.1988

Дочь: Шиндакова (Ржанова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Ржанов Александр

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