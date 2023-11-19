Ржанова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ржанов Александр
Рождение ребёнка
29.09.1985
Дочь: Целяева (Ржанова) Юлия
Отец ребёнка: Ржанов Александр
Рождение ребёнка
09.06.1988
Дочь: Шиндакова (Ржанова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Ржанов Александр