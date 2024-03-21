Меркушева Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1941

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1941

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1962

Сын: Меркушев Игорь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.05.1969

Дочь: Семеина (Меркушева) Ирина Александровна

Отец ребёнка: Меркушев Александр

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