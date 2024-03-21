Меркушева Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1941
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1941
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1962
Сын: Меркушев Игорь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.05.1969
Дочь: Семеина (Меркушева) Ирина Александровна
Отец ребёнка: Меркушев Александр