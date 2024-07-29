Морозов Максим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.2012
Сын: Морозов Владимир Максимович
Мать ребёнка: Морозова (Волосухина) Вероника Алексеевна
Рождение ребёнка
?.01.2015
Сын: Морозов Данила Максимович
Мать ребёнка: Морозова (Волосухина) Вероника Алексеевна