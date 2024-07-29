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Морозов Максим Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова (Волосухина) Вероника Алексеевна

Рождение ребёнка
24.12.2012

Сын: Морозов Владимир Максимович

Мать ребёнка: Морозова (Волосухина) Вероника Алексеевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.01.2015

Сын: Морозов Данила Максимович

Мать ребёнка: Морозова (Волосухина) Вероника Алексеевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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