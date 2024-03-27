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Коварский Самуил

Место рождения

село Жирим Тарботайского уезда (Бурятия), Buryatia, Russia

Дата рождения

1908

Дата смерти

08.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Коварский Давид

Мать: Коварская Мириам (Мария)

село Жирим Тарботайского уезда (Бурятия), Buryatia, Russia
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Элла

Мать ребёнка: Коварская Итта

Рождение ребёнка
1930

Сын: Коварский Давыд

Мать ребёнка: Коварская Итта

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Коварская Итта

Рождение ребёнка
1935

Сын: Коварский Эдуард

Мать ребёнка: Коварская Итта

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Черняева Фрейда (Фая)

Мать ребёнка: Коварская Итта

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Коварская Итта

Рождение ребёнка
1938

Сын: Коварский Владимир

Мать ребёнка: Коварская Итта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
08.12.1983
Похороны
Неизвестно
республика Бурятия Ильинка
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