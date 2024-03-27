Коварский Самуил
Место рождениясело Жирим Тарботайского уезда (Бурятия), Buryatia, Russia
Дата рождения1908
Дата смерти08.12.1983
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Коварский Давид
Мать: Коварская Мириам (Мария)
село Жирим Тарботайского уезда (Бурятия), Buryatia, Russia
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Элла
Мать ребёнка: Коварская Итта
Рождение ребёнка
1930
Сын: Коварский Давыд
Мать ребёнка: Коварская Итта
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Коварская Итта
Рождение ребёнка
1935
Сын: Коварский Эдуард
Мать ребёнка: Коварская Итта
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Черняева Фрейда (Фая)
Мать ребёнка: Коварская Итта
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Коварская Итта
Рождение ребёнка
1938
Сын: Коварский Владимир
Мать ребёнка: Коварская Итта
Смерть
08.12.1983
Похороны
Неизвестно
республика Бурятия Ильинка