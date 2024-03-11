Качурин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качурин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: Качурина Людмила Ефимовна

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