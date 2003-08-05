Пекшев Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пекшев Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.08.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пекшева Наталья Васильевна

Бракосочетание
1953

Жена: Пекшева Наталья Васильевна

Душанбе, Таджикистан
Рождение ребёнка
30.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пекшева Наталья Васильевна

Смерть
05.08.2003
Москва, Россия
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