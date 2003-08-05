Пекшев Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.08.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пекшева Наталья Васильевна
Бракосочетание
1953
Душанбе, Таджикистан
Рождение ребёнка
30.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пекшева Наталья Васильевна
Смерть
05.08.2003
Москва, Россия