Лелеков Александр Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛелеков Александр Макарович

Лелеков Александр Макарович

avatar

Место рождения

Толстик, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.04.1902

Дата смерти

01.06.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Толстик, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1945 по 1951
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
01.06.1951
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close