Лелеков Александр Макарович
Место рождения
Дата рождения11.04.1902
Дата смерти01.06.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1945 по 1951
Смерть
01.06.1951