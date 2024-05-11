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Николаев Александр Нифонтович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1933

Дата смерти

08.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

РН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1933

Отец: Николаев Нифонт Алексеевич

Мать: Николаева-Тормозова Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева-Позднякова Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Александр

Мать ребёнка: Николаева-Позднякова Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
01.03.?

Дочь: Николаева Тамара

Мать ребёнка: Николаева-Позднякова Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
21.03.1957

Сын: Николаев Григорий

Мать ребёнка: Николаева-Позднякова Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
23.03.1959

Дочь: Николаева Мария

Мать ребёнка: Николаева-Позднякова Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
23.09.1968

Сын: Николаев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Николаева-Позднякова Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
23.09.1968

Сын: Николаев Анатолий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1974

Сын: Николаев Пётр

Мать ребёнка: Николаева-Позднякова Лидия Григорьевна

Смерть
08.01.1994

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