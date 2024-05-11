Николаев Александр Нифонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1933
Дата смерти08.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Александр
Мать ребёнка: Николаева-Позднякова Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.03.?
Дочь: Николаева Тамара
Мать ребёнка: Николаева-Позднякова Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
21.03.1957
Сын: Николаев Григорий
Мать ребёнка: Николаева-Позднякова Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
23.03.1959
Дочь: Николаева Мария
Мать ребёнка: Николаева-Позднякова Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
23.09.1968
Сын: Николаев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Николаева-Позднякова Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
23.09.1968
Сын: Николаев Анатолий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1974
Сын: Николаев Пётр
Мать ребёнка: Николаева-Позднякова Лидия Григорьевна
Смерть
08.01.1994