Кожемяко Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кожемяко Архип Аксёнович (Авксентьевич)
Рождение ребёнка
22.05.1913
Дочь: Веялко (Кожемякина) Александра Архиповна
Отец ребёнка: Кожемяко Архип Аксёнович (Авксентьевич)
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кожемяко Алексей Архипович
Отец ребёнка: Кожемяко Архип Аксёнович (Авксентьевич)
Рождение ребёнка
01.05.1926
Сын: Кожемякин Дмитрий Архипович
Отец ребёнка: Кожемяко Архип Аксёнович (Авксентьевич)
Смерть
Неизвестно