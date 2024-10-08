Кожемяко Мария Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кожемяко Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожемяко Архип Аксёнович (Авксентьевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожемяко Иван Архипович

Отец ребёнка: Кожемяко Архип Аксёнович (Авксентьевич)

Рождение ребёнка
22.05.1913

Дочь: Веялко (Кожемякина) Александра Архиповна

Отец ребёнка: Кожемяко Архип Аксёнович (Авксентьевич)

Рождение ребёнка
1920

Сын: Кожемяко Алексей Архипович

Отец ребёнка: Кожемяко Архип Аксёнович (Авксентьевич)

Запутки, Крупский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.05.1926

Сын: Кожемякин Дмитрий Архипович

Отец ребёнка: Кожемяко Архип Аксёнович (Авксентьевич)

Запутки, Крупский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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