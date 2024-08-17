Моисеев Иван Иванович Около 1726 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеев Иван Иванович

Место рождения

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1726 ст.

Дата смерти

1787 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726 ст.

Отец: Моисеев Иван Гаврилович

Мать: Моисеева (Сивкова) Наталья Матвеевна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Параскева Тимофеевна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Моисеев Матвей Иванович

Мать ребёнка: Моисеева Параскева Тимофеевна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Моисеев Степан Иванович

Мать ребёнка: Моисеева Параскева Тимофеевна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1763 ст.

Дочь: (Моисеева) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Моисеева Параскева Тимофеевна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1765 ст.

Сын: Моисеев Василий Иванович

Мать ребёнка: Моисеева Параскева Тимофеевна

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1787 ст.
Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

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