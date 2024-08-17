Моисеев Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726 ст.
Дата смерти1787 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753 ст.
Мать ребёнка: Моисеева Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
1761 ст.
Мать ребёнка: Моисеева Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
1763 ст.
Дочь: (Моисеева) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Моисеева Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
1765 ст.
Мать ребёнка: Моисеева Параскева Тимофеевна
Смерть
1787 ст.