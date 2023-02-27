Рогозин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Рогозин Петр Кириллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Рогозин Семён

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1785

Сын: Рогозин Влас

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1792

Сын: Рогозин Пётр

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Акулина

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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