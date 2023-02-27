Рогозин Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Рогозин Петр Кириллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Рогозин Семён
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1785
Сын: Рогозин Влас
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1792
Сын: Рогозин Пётр
Мать ребёнка: Акулина
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно