Сафронова (Федосеева) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1894
Бракосочетание
29.06.1918
Рождение ребёнка
21.09.1923
Сын: Сафронов Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Сафронов Семён Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1925
Дочь: Сафронова Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Сафронов Семён Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1927
Сын: Сафронов Иннокентий Семёнович
Отец ребёнка: Сафронов Семён Иванович
Рождение ребёнка
27.12.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафронов Семён Иванович
Рождение ребёнка
16.12.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафронов Семён Иванович
Работа или профессия
Неизвестно