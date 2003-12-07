Сафронова (Федосеева) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Федосеева) Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1894

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Муж

1892 г.р.

Дети

1923 г.р.
1925 г.р.
1927 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1894

Отец: Федосеев Иван Степанович

Мать: Федосеева Татьяна Деонисовна

Бракосочетание
29.06.1918

Муж: Сафронов Семён Иванович

Рождение ребёнка
21.09.1923

Сын: Сафронов Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Сафронов Семён Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1925

Дочь: Сафронова Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Сафронов Семён Иванович

Рождение ребёнка
09.12.1927

Сын: Сафронов Иннокентий Семёнович

Отец ребёнка: Сафронов Семён Иванович

Рождение ребёнка
27.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Семён Иванович

Рождение ребёнка
16.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Семён Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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