Гусева (Сошникова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Сошникова) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

1932 г.р.
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Володина Нина

Отец ребёнка: Гусев Степан

Рождение ребёнка
1946

Сын: Гусев Павел

Отец ребёнка: Гусев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Степан

Смерть
1988
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