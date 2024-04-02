Гусева (Сошникова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Володина Нина
Отец ребёнка: Гусев Степан
Рождение ребёнка
1946
Сын: Гусев Павел
Отец ребёнка: Гусев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Степан
Смерть
1988