Зубов Александр Николаевич
мужской, родился 05.03.1797
умер 20.11.1875
Супруги
Зубова (Щербатова) Наталья Павловна01.06.1801 г.р.
Дети
Зубов Николай Александрович18.09.1822 г.р.
Зубов Павел Александрович1823 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
05.03.1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1821
Рождение ребёнка
18.09.1822
Сын: Зубов Николай Александрович
Мать ребёнка: Зубова (Щербатова) Наталья Павловна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Зубов Павел Александрович
Мать ребёнка: Зубова (Щербатова) Наталья Павловна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Зубова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Зубова (Щербатова) Наталья Павловна
Рождение ребёнка
31.08.1831
Сын: Зубов Валентин Александрович
Мать ребёнка: Зубова (Щербатова) Наталья Павловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.01.1835 ст.
Сын: Зубов Платон Александрович
Мать ребёнка: Зубова (Щербатова) Наталья Павловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.11.1875