Зубов Александр Николаевич 05.03.1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зубов Александр Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 05.03.1797

умер 20.11.1875

Супруги
Зубова (Щербатова) Наталья Павловна01.06.1801 г.р.
Дети
Зубов Николай Александрович18.09.1822 г.р.
Зубов Павел Александрович1823 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1821

Жена: Зубова (Щербатова) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
18.09.1822

Сын: Зубов Николай Александрович

Мать ребёнка: Зубова (Щербатова) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Зубов Павел Александрович

Мать ребёнка: Зубова (Щербатова) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Зубова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Зубова (Щербатова) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
31.08.1831

Сын: Зубов Валентин Александрович

Мать ребёнка: Зубова (Щербатова) Наталья Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.248. с. 28. МК Преображенского собора, крещен 12 сентября 1831 года в Преображенском соборе при восприемстве графа В. В. Мусина-Пушкина-Брюса и бабушки княгини А. Н. Щербатовой.

Рождение ребёнка
08.01.1835 ст.

Сын: Зубов Платон Александрович

Мать ребёнка: Зубова (Щербатова) Наталья Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.266. с. 42. Метрические книги Казанского собора.

Смерть
20.11.1875

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