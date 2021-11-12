Морозов Владимир
Место рожденияСолгон, Россия
Дата рождения19.?.1958
Дата смерти12.11.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.1958
Отец: Морозов Александр
Мать: Морозова Дина
Солгон, Россия
Рождение ребёнка
08.09.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Солгон, 662265, Россия
Рождение ребёнка
02.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Солгон, 662265, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
с.Солгон
Current address:1
Смерть
12.11.2021
Солгон, Красноярская область, Россия