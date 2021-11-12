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Морозов Владимир

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Место рождения

Солгон, Россия

Дата рождения

19.?.1958

Дата смерти

12.11.2021

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.1958

Отец: Морозов Александр

Мать: Морозова Дина

Солгон, Россия
Рождение ребёнка
08.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Солгон, 662265, Россия
Рождение ребёнка
02.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Солгон, 662265, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
с.Солгон
Current address:1
Смерть
12.11.2021
Солгон, Красноярская область, Россия
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