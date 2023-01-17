Васса Моисеевна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1705
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1743
Дочь: Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Стефанович
Мархачево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Стефанович