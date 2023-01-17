Васса Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Моисеевна

Васса Моисеевна

avatar

Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1705

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1703 г.р.

Дети

Вычислено 1743 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1743

Дочь: Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Стефанович

Мархачево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Стефанович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close