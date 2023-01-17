Чернухина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернухина Анна Васильевна

Чернухина Анна Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

07.02.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Двойных Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Чернухин Петр Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Чернухин Хрисанф Петрович

Отец ребёнка: Чернухин Петр Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
23.09.1882 ст.

Сын: Чернухин Федор Петрович

Отец ребёнка: Чернухин Петр Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернухин Петр Васильевич

Смерть
07.02.1913 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close