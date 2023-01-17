Чернухина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти07.02.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Двойных Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Чернухин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Чернухин Хрисанф Петрович
Отец ребёнка: Чернухин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
23.09.1882 ст.
Отец ребёнка: Чернухин Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1913 ст.