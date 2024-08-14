Гаврилов Олег Петрович
Место рождения
Дата рождения08.09.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гаврилова (Смирнова) Вера Зиноновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Елена Олеговна
Мать ребёнка: Гаврилова (Смирнова) Вера Зиноновна
Рождение ребёнка
21.02.1992
Дочь: Гаврилова Анастасия Олеговна
Мать ребёнка: Гаврилова (Смирнова) Вера Зиноновна