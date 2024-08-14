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Гаврилов Олег Петрович

Место рождения

Тораево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

08.09.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Тораево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова (Смирнова) Вера Зиноновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Гаврил Олегович

Мать ребёнка: Гаврилова (Смирнова) Вера Зиноновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Елена Олеговна

Мать ребёнка: Гаврилова (Смирнова) Вера Зиноновна

Рождение ребёнка
21.02.1992

Дочь: Гаврилова Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: Гаврилова (Смирнова) Вера Зиноновна

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