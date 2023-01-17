Зинченко Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Зинченко Иван Сафронович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Зинченко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зинченко Иван Сафронович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1930