Прудников Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прудников Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прудников Сергей

Мать ребёнка: Романовская Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прудникова Людмила

Мать ребёнка: Романовская Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романовская Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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